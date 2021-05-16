- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 30 وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
30 وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي
للعمل في الرياض وجدة والمدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 30 وظيفة للعمل في الرياض وجدة والمدينة المنورة، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه:
تفاصيل الوظائف:
* وظائف الرياض:
– مساعد مندوب مشتريات.
– استشاري مساعد أمراض الدم / الأورام.
– متابع ثالث.
– ميكانيكي عام ثاني الهندسة الميكانيكية.
– أخصائي مختبر.
– طبيب متخصص.
– ممرض أول تمريض عيادة طب الأسنان.
– أخصائي تصوير الأشعة الصوتي.
* وظـــائف جدة:
– استشاري مساعد التخدير.
– استشاري مساعد، أمراض الدم / الأورام.
– استشاري مساعد، طب الأورام.
– أخصائي قياس سمع.
– استشاري تخدير.
– رئيس تمريض.
– ممرض أول (4 وظــائف).
– ممرض ثالث (4 وظـائف).
* وظائف المدينة المنورة:
– مساعد إداري أول.
– مدير / أخصائي مختبر تخطيط القلب.
– مدير قسم تخطيط الأدوية.
– اختصاصي، التصوير بالرنين المغناطيسي (وظيفتان).
– مساعد أول طب العيون.
– كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي.
– أخصائي التصوير الإشعاعي.
– أخصائي تصوير الأشعة الصوتي.
التقديم على الوظائف:
وأشار مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).
شارك الخبر
شارك الخبر