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شكرا لقرائتكم 14 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة المياه الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
14 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة المياه الوطنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية عن توفر 14 وظيفة إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بفروع الشركة في عدة مدن – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط؛ وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظــائف:
1- أخصائي التوظيف. (أبها)
2- رئيس قسم المدفوعات. (أبها)
3- رئيس قسم دفتر الأستاذ العام. (أبها)
4- رئيس قسم الأصول الثابتة. (أبها)
5- أخصائي تخطيط (الباحة).
6- أخصائي تحقيق (الباحة جازان).
7- أخصائي عمليات ميدانية. (الباحة)
8- مهندس تشغيل المحطات. (نجران، جازان)
9- مهندس صيانة المحطات. (جازان)
10- مهندس عمليات الشبكة. (جازان، عسير)
11- مهندس صيانة الشبكة. (جازان)
12- مهندس تخطيط الطلبات العاجلة. (الباحة)
(Emergency & Demand Planning Engineer)
13- أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية.
(Strategic Workforce Planning Specialist)
14- مدير رعاية الموظفين.
التقديم على الوظائف:
وأشارت شركة المياه الوطنية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).
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