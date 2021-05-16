14 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة المياه الوطنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية عن توفر 14 وظيفة إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بفروع الشركة في عدة مدن – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط؛ وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظــائف:

1- أخصائي التوظيف. (أبها)

2- رئيس قسم المدفوعات. (أبها)

3- رئيس قسم دفتر الأستاذ العام. (أبها)

4- رئيس قسم الأصول الثابتة. (أبها)

5- أخصائي تخطيط (الباحة).

6- أخصائي تحقيق (الباحة جازان).

7- أخصائي عمليات ميدانية. (الباحة)

8- مهندس تشغيل المحطات. (نجران، جازان)

9- مهندس صيانة المحطات. (جازان)

10- مهندس عمليات الشبكة. (جازان، عسير)

11- مهندس صيانة الشبكة. (جازان)

12- مهندس تخطيط الطلبات العاجلة. (الباحة)

(Emergency & Demand Planning Engineer)

13- أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية.

(Strategic Workforce Planning Specialist)

14- مدير رعاية الموظفين.

التقديم على الوظائف:

وأشارت شركة المياه الوطنية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).



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