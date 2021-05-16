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وظائف تعليمية للجنسين لدى مدارس نهج الرواد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

وظائف تعليمية للجنسين لدى مدارس نهج الرواد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مدارس نهج الرواد الأهلية في شرورة عن توفر فرص وظائف تعليمية ( للسعوديين والسعوديات ) ، ( معلمين – معلمات ) في عدد من التخصصات التعليمية لمختلف المراحل لأقسام البنين والبنات والتربية الخاصة في التخصصات التالية:

التخصصات المطلوبة

  • تخصص الرياضيات,
  • تخصص الفيزياء
  • تخصص الأحياء
  • تخصص العلوم
  • تخصص الحاسب الآلي
  • تخصص اللغة الإنجليزية
  • تخصص الإسلاميات
  • تخصص الاجتماعيات
  • تخصص الفنية والبدنية
  • تخصص التوحد
  • تخصص الإعاقة الفكرية
  • تخصص صعوبات التعلم
  • تخصص أخصائية تخاطب
  • تخصص علاج طبيعي

الشروط العامة:

  • أن يكون المتقدم  سعودي /سعدية الجنسية.
  • يجب كتابة التخصص وعنوان الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.
  • اجتياز الاختبار التحريري في التخصص للمتقدمين.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.

التقديم على الوظائف

– للتقديم من خلال الإيميل التالي ( [email protected] ) ، في موعد أقصاه 1442/10/20هـ.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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