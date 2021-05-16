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وظائف شاغرة للجنسين لدى جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جمعية الملك عبدالعزيز الأهلية للخدمات الاجتماعية عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف الشاغرة:
1 -مدير تنفيذي.
2 -مدير موارد بشرية.
3 -محاسب.
4 -مدير تنمية موارد مالية.
5 -مدير مركز (رجال).
6 -مديرة مركز (نساء).
الشروط والمؤهلات:
1 -أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2 -أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس.
3 -يفضل من لديه خبرة.
المستندات المطلوبة:
1 -السيرة الذاتية (باللغة العربية).
2 -صور الشهادات العلمية والخبرات.
موعد التقديم:
التقديم ُمتاح الآن وينتهي بتاريخ 2021/05/31 الموافق هـ1442/10/19
طريقة التقديم:
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