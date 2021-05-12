وظائف إدارية وفنية شاغرة بفروع شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الدمام، والرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول خدمة العملاء (الدمام).

– مدير التسويق والمبيعات/ البطاريات (الرياض).

– فني مراقبة الجودة (الدمام).

– مستشار قانوني عام (الرياض).

– محلل أول/ إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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