وظائف إدارية وفنية شاغرة في الكفاح القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من الخبر، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أمين مخزن/ منتجات تقنية المعلومات (الخبر): شهادة الثانوية العامة.

– فني ميكانيكي (عدد 7 وظائف/ الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا.

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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