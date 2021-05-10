وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نادك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر).

– أخصائي محاسبة المدفوعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– قائد التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر).

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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