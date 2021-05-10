60 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقع (بوابة التوظيف) عن توفر 60 وظيفة طبية وصحية شاغرة في الطائف وحفر الباطن.

مسميات الوظائف

وأوضحت أن المسميات الوظيفية: ممرض قانوني أول العيادات الخارجية. (7 وظائف)، ممرض قانوني أول الحضانة. (3 وظائف)، ممرض أول. (16 وظيفة)، طاقم تمريض – وحدة جراحة اليوم الواحد. (6 وظائف)، ممرض قانوني أول – مركز الرعاية. (3 وظائف)، ممرض قانوني أول – عناية القلب المركزة. (الطائف)، ممرض قانوني أول – جراحة الرجال. (وظيفتان).

وتشمل الوظائف الآتي: ممرض قانوني أول – جراحة النساء. (وظيفتان)، ممرض قانوني أول – باطنة رجال. (وظيفتان)، ممرض قانوني أول – العناية المركزة لحديثي الولادة. (6 وظائف)، ممرض قانوني أول – طب الأطفال. (3 وظائف).

ومن ضمن وظائف مستشفيات القوات المسلحة بحفر الباطن: أخصائي نساء وولادة، مقيم نساء وولادة، مقيم أطفال، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، طبيب أخصائي باطنة، طبيب مقيم قسم الطوارئ، طبيب أخصائي قسم الطوارئ، استشاري أمراض معدية.

التقديم على الوظائف

وأشارت إلى أن التقديم متاح التقديم من اليوم الاثنين بتاريخ 1442/09/28هـ الموافق 2021/05/10م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنا .

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