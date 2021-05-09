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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة السعودية للتموين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة السعودية للتموين

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تطوير الأعمال.

– مراقب الجودة.

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يوليو 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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