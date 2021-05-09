وظائف إدارية وتقنية شاغرة بـ الهيئة العامة للمنافسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر بوابة التوظيف الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للعمل في الهيئة بمدينة الرياض.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتوفرة هي محاسب أول ورئيس وحدة البنية التحتية والدعم التقني، ورئيس وحدة التميز التنظيمي.

التقديم على الوظائف

وأشارت الهيئة أن التقديم متاح ،وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم عبر هذه الروابط التالية: “محاسب أول من هنـا، رئيس وحدة البنية التحتية والدعم التقني من هنـا، رئيس وحدة التميز التنظيمي من هنـا.



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