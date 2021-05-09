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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين لدى جمعية البر في طلعة التمياط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة للجنسين لدى جمعية البر في طلعة التمياط
متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية
أعلنت جمعية البر الخيرية في طلعة التمياط بمنطقة (الحدود الشمالية) عن توفر وظائف شاغرة للجنسين لحملة البكالوريوس، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
تفاصيل الوظائف:
1 -أخصائي اجتماعي.
2 -مدير تطوع.
3 -مدير مشاريع.
4 -مدير تنمية موارد مالية.
الشروط:
-أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
-الحصول على درجة البكالوريوس.
-التفرغ للعمل بالجمعية.
موعد وطريقة التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي عن الاكتفاء من العدد المطلوب من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي :[email protected]، مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد.
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