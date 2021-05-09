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وظائف شاغرة للجنسين لدى جمعية البر في طلعة التمياط

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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين لدى جمعية البر في طلعة التمياط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

وظائف شاغرة للجنسين لدى جمعية البر في طلعة التمياط

وظائف شاغرة للجنسين لدى جمعية البر في طلعة التمياط

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

أعلنت جمعية البر الخيرية في طلعة التمياط بمنطقة (الحدود الشمالية) عن توفر وظائف شاغرة للجنسين لحملة البكالوريوس، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف:

1 -أخصائي اجتماعي.

2 -مدير تطوع.

3 -مدير مشاريع.

4 -مدير تنمية موارد مالية.

الشروط:

-أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

-الحصول على درجة البكالوريوس.

-التفرغ للعمل بالجمعية.

موعد وطريقة التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي عن الاكتفاء من العدد المطلوب من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي :[email protected]، مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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