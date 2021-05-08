وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة نوماك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في كل من تبوك، ورابغ، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير هندسة الطاقة (تبوك).

– خبير هندسة المضخات (تبوك).

– أخصائي أنظمة التبريد وإدارة النفايات (تبوك).

– أخصائي أنظمة شبكات المياه (تبوك).

– أخصائي أنظمة الطاقة (تبوك).

– مدير مشاريع البحر الأحمر ونيوم (تبوك).

– مدير المشتريات (رابغ).

– مشرف العقود (جدة).

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر