وظائف شاغرة لدى شركة STC

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن توفر وظائف إدارية / تقنية / هندسية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظــائف المتاحة:

1- خبير تطوير الأعمال.

(Business Development Senior Expert)

– درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة أعمال، الهندسة، المبيعات، المالية.

– خبرة (8) سنوات كحد أدنى في مجال تطوير الأعمال أو المبيعات أو أدوار خدمة العملاء في التكنولوجيا / الاتصالات

– مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية.

– للتقديم: ( اضغط هنـا ).

2- مدير قسم حماية العلامة التجارية.

(Brand Guardianship Section Manager)

– درجة البكالوريوس في تخصصات الاتصالات، التسويق، العلاقات العامة أو ما يعادلها – يفضل الماجستير.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

– للتقديم: ( اضغط هنـا ).

3- مدير قسم حلول خدمات التنقل.

(Mobility Services Solutions Section Manager)

– درجة البكالوريوس في تخصصات علوم حاسب، تقنية معلومات أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

* للتقديم: ( اضغط هنـا ).

4- خبير الموارد البشرية.

(HR Group Affairs Principal Expert)

– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة أعمال، الموارد البشرية أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (10) سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

– للتقديم: ( اضغط هنـا ).

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