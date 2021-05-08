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وظائف شاغرة لدى شركة STC
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن توفر وظائف إدارية / تقنية / هندسية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظــائف المتاحة:
1- خبير تطوير الأعمال.
(Business Development Senior Expert)
– درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة أعمال، الهندسة، المبيعات، المالية.
– خبرة (8) سنوات كحد أدنى في مجال تطوير الأعمال أو المبيعات أو أدوار خدمة العملاء في التكنولوجيا / الاتصالات
– مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية.
– للتقديم: ( اضغط هنـا ).
2- مدير قسم حماية العلامة التجارية.
(Brand Guardianship Section Manager)
– درجة البكالوريوس في تخصصات الاتصالات، التسويق، العلاقات العامة أو ما يعادلها – يفضل الماجستير.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
– للتقديم: ( اضغط هنـا ).
3- مدير قسم حلول خدمات التنقل.
(Mobility Services Solutions Section Manager)
– درجة البكالوريوس في تخصصات علوم حاسب، تقنية معلومات أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
* للتقديم: ( اضغط هنـا ).
4- خبير الموارد البشرية.
(HR Group Affairs Principal Expert)
– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة أعمال، الموارد البشرية أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (10) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
– للتقديم: ( اضغط هنـا ).
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