وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة معادن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ثانٍ الآلات.

– مشغل رئيسي.

– مشرف مناوب مصنع.

– أخصائي أول العقود.

– مدير عمليات الاندماج والاستحواذ.

التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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