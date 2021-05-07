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#وظائف تدريبية شاغرة في معهد خدمات البترول

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

#وظائف تدريبية شاغرة في معهد خدمات البترول

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف المعهد التقني لخدمات البترول:

وأبرزت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدرب معدات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في مجال صناعي أو تقني، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدرب الحفر: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على وظائف معهد خدمات البترول:

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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