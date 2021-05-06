وظائف إدارية شاغرة لدى تكافل الراجحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين التكافلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تكافل الراجحي:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الارتباط.

– أخصائي أول تطوير البرمجيات.

– أخصائي/ مشرف الأنظمة والتطبيقات.

– مدير مشاريع التكامل.

– أخصائي أول تحليل الأعمال.

– أخصائي/ مشرف البرمجيات.

التقديم على وظائف شركة تكافل الراجحي:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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