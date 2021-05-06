شكرا لقرائتكم 40 #وظيفة شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف التدريبية والتعليمية والأكاديمية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الهيئة الملكية في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب أول هندسة كهربائية.

– أخصائي وسائط تعليمية.

– مدرب هندسة حاسب آلي (شبكات).

– مدرب هندسة ميكانيكية.

– أستاذ مساعد تقنية المعلومات.

– محاضرة رياضيات.

– أخصائي تعليم إلكتروني.

– أخصائي تصميم محتوى رقمي.

– أخصائي مقررات إلكترونية.

– محاضرة تصميم داخلي.

– محاضرة موارد بشرية.

– أستاذ مساعد المحاسبة.

– أستاذ مساعد اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد.

– أستاذ مساعد اقتصاد ومالية.

– أستاذ مساعد الكيمياء.

– محاضرة محاسبة.

– أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية.

– محاضر هندسة ميكانيكية.

– أستاذ مساعد فيزياء.

– أستاذ مساعد الرياضيات.

– معلم لغة إنجليزية.

– محاضر هندسة كيميائية.

– مدرب هندسة كهربائية.

– محاضر لغة إنجليزية.

– معلم رياضيات.

– مدرب هندسة كيميائية.

– معلم فيزياء.

– مدرب هندسة الآلات الدقيقة والتحكم.

– محاضر حاسب آلي.

– مدرب هندسة إلكترونيات واتصالات.

– معيد كيمياء.

– مساعد مدرب تقنية كهربائية.

– محاضر محاسبة.

– فني معمل تقنية معلومات.

– محاضر تقنية المعلومات.

– مدرب هندسة ميكانيكية (لحام).

– مدرب أول هندسة الآلات الدقيقة والتحكم.

– أستاذ مساعد هندسة ميكانيكية.

– مدرس لغة إنجليزية (معهد اللغة الإنجليزية).

– محاضر هندسة ميكانيكية (لحام).

طريقة التقديم على وظائف الهيئة الملكية:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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