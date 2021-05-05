وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيمينس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة للرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الأعمال (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

– رئيس التنفيذ التجاري: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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