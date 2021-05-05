20 #وظيفة هندسية شاغرة لدى الكفاح القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة هندسية شاغرة للجنسين، على مسمى “مسؤول السلامة والصحة المهنية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

شروط وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص السلامة والصحة المهنية، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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