وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الفوزان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الفوزان القابضة، المتخصصة بمجالات التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الفوزان القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار قانوني أول.

– مستشار قانوني.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة الفوزان القابضة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021م.

وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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