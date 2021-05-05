شكرا لقرائتكم وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف هندسية شاغرة لذوي الخبرة للعمل بمجمعها الكيميائي بالجبيل.
مسميات الوظائف
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس أول تكامل وتحسين الإنتاج: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 أعوام في مجال ذو صلة، كما تحتاج الشركة إلى مهندس إنتاج: درجة بكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.
رابط التقديم
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم مُتاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا
شارك الخبر
شارك الخبر