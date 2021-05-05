وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف هندسية شاغرة لذوي الخبرة للعمل بمجمعها الكيميائي بالجبيل.

مسميات الوظائف

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس أول تكامل وتحسين الإنتاج: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 5 أعوام في مجال ذو صلة، كما تحتاج الشركة إلى مهندس إنتاج: درجة بكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.

رابط التقديم

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم مُتاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

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