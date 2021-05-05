شكرا لقرائتكم شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05 شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مناطق لذوي الخبرة من حملة الدبلوم فما فوق متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف لذوي الخبرة من حملة الدبلوم فما فوق بعدة مناطق. تفاصيل الوظائف الشاغرة وتضمنت الوظائف ما يلي: أخصائي عقود أول (مدينة رأس الخير الصناعية)، مدير عمليات محطة خط أنابيب المياه (العطيف)، مسؤول مشتريات – المعاملات (طريف)، مدير عمليات الاندماج والاستحواذ (الرياض). رابط التقديم على الوظائف وأوضحت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ).

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