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شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مناطق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

شركة معادن تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مناطق

لذوي الخبرة من حملة الدبلوم فما فوق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف لذوي الخبرة من حملة الدبلوم فما فوق بعدة مناطق.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وتضمنت الوظائف ما يلي: أخصائي عقود أول (مدينة رأس الخير الصناعية)، مدير عمليات محطة خط أنابيب المياه (العطيف)، مسؤول مشتريات – المعاملات (طريف)، مدير عمليات الاندماج والاستحواذ (الرياض).

رابط التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ).

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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