وظائف إدارية شاغرة في شركة الملاحة الجوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مسؤول/ شريك الأعمال المالية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مايو 2021م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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