وظائف

#وظائف إدارية شاغرة في شركة الملاحة الجوية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة في شركة الملاحة الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

#وظائف إدارية شاغرة في شركة الملاحة الجوية

للعمل بفروعها في محافظة جدة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مسؤول/ شريك الأعمال المالية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مايو 2021م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا