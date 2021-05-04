وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب مقيم/ الباطنة (عدد وظيفتين).

– استشاري أطفال حديثي الولادة.

– طبيب نائب أول/ الطوارئ.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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