وظائف إدارية شاغرة في هيئة الطيران المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “منسق/ أخصائي علاقات الموارد البشرية”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف هيئة الطيران المدني:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو القانون)، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 6 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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