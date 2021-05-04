وظائف هندسية شاغرة بفروع شركة سيمينس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مبيعات الخدمة (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية،

أو هندسة الميكاترونكس).

– أخصائي مبيعات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الإلكترونية).

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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