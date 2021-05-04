14 #وظيفة صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أخصائي معالج إعادة التأهيل.

– مساعد فني تخدير.

– طبيب استشاري/ طب الأورام.

– محلل الأعمال.

– مساعد مستشار الصحة العقلية.

– أخصائي طب الطوارئ.

– مستشار الصحة العقلية.

– مساعد استشاري علم النفس.

– مستشار أول الصحة العقلية.

– مساعد مسعف طوارئ.

– أخصائي الغدد الصماء.

– مدرب تمريض.

– أخصائي أول تغذية علاجية.

– أخصائي أول معالج النطق.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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