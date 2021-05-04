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#وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.
شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:
وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في منطقة المدينة المنورة.
أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:
– أخصائي تصوير الأشعة الصوتية.
– أخصائي التصوير الإشعاعي.
– كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي.
– اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي.
– مدير/ أخصائي مختبر تخطيط القلب.
طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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