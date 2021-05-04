وظائف هندسية شاغرة في شركة ساتورب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب:

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مراقبة العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– كيميائي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مصفاة شركة ساتورب:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)



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