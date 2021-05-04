وظائف شاغرة للجنسين في شركة الكفاح القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الموارد البشرية (عدد 10 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو ما يعادلها.

– أخصائي العقود (للنساء): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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