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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04
وأضافت الشركة أن التقديم متاح الآن وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مسيرة إلى أنه يمكن التقديم من خلال هذا الرابط من هنــا .
وظائف إدارية شاغرة لدى STC للعمل في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض .
التخصصات المطلوبة
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية أخصائي التخطيط المالي، ومدير قسم تصميم البرنامج ، مدير قسم إدارة الأداء الرقمي .
رابط التقديم على الوظائف
وأضافت الشركة أن التقديم متاح الآن وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مسيرة إلى أنه يمكن التقديم من خلال هذا الرابط من هنــا .
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