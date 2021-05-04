وظائف إدارية شاغرة لدى STC للعمل في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض .

التخصصات المطلوبة

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية أخصائي التخطيط المالي، ومدير قسم تصميم البرنامج ، مدير قسم إدارة الأداء الرقمي .

رابط التقديم على الوظائف

وأضافت الشركة أن التقديم متاح الآن وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مسيرة إلى أنه يمكن التقديم من خلال هذا الرابط من هنــا .

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