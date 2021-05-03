وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والدخل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والدخل:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل عمليات إدارة المشاريع/ الإستراتيجية وإدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو ما يعادلها.

– مسؤول وحدة المعالجة المركزية/ العمليات المركزية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للزكاة والدخل:

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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