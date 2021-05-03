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#وظائف شاغرة للخريجين في مصفاة سامرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للخريجين، على مسمى“مهندس/ محلل الأجهزة”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
شروط وظائف شركة مصفاة سامرف:
وأبرزت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
طريقة التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:
وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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