وظائف شاغرة للخريجين في مصفاة سامرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للخريجين، على مسمى“مهندس/ محلل الأجهزة”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

شروط وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأبرزت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر