20 #وظيفة شاغرة للخريجين بفروع شركة نادك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة إدارية شاغرة للخريجين، على مسمى “مشرف مبيعات”، ضمن برنامج تمكين المنتهي بالتوظيف ومدته 6 أشهر؛ وذلك للعمل بفروع مراكز نادك في جميع مناطق المملكة: (الوسطى، الشمالية، الجنوبية، الشرقية، الغربية).

شروط وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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