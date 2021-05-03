شكرا لقرائتكم 20 #وظيفة شاغرة للخريجين بفروع شركة نادك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
20 #وظيفة شاغرة للخريجين بفروع شركة نادك
على مسمى مشرف مبيعات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة إدارية شاغرة للخريجين، على مسمى “مشرف مبيعات”، ضمن برنامج تمكين المنتهي بالتوظيف ومدته 6 أشهر؛ وذلك للعمل بفروع مراكز نادك في جميع مناطق المملكة: (الوسطى، الشمالية، الجنوبية، الشرقية، الغربية).
شروط وظائف شركة نادك:
وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة نادك:
وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يوليو 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
شارك الخبر
شارك الخبر