وظائف إدارية وهندسية شاغرة بفروع شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل رئيسي/ المبيعات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، الاقتصاد، المبيعات الصناعية، إدارة الأعمال).

– مشرف الصيانة (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الميكانيكا، أو الكهرباء).

– ممثل المبيعات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المبيعات الصناعية).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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