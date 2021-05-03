وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني اتصالات ثانٍ (الرياض).

– مسؤول مركز الاتصال (الرياض)

– تقني مختبر/ تخصص خدمات الطوارئ الطبية (جدة).

– تقني مختبر/ تخصص العلاج التنفسي (جدة).

– أمين مختبر/ تخصص التخدير (جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 رمضان 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 5 شوال 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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