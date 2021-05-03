وظائف شاغرة لدى صندوق الاستثمارات العامة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم بمدينة الرياض.

تفاصيل الوظائف

وأوضح الصندوق أن الوظائف المتوفرة بمسمى أخصائي ومسؤول اتصالات ومتابعة، ومسؤول أرشفة رقمية.

موعد التقديم

وأشار صندوق الاستثمارات العامة إلى أن التقديم يبدأ اليوم الاثنين وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وتابع صندوق الاستثمارات أنه يمكن التقديم على وظيفة مسؤول اتصالات ومتابعة عبر هذا الرابط هنا، كما يمكن التقديم على وظيفة مسؤول أرشفة رقمية من خلال الرابط التالي هنا.



شارك الخبر