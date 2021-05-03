وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة ساتورب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب:

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس الحماية من التآكل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة المعدنية)، أو ما يعادلها.

– مهندس سلامة العمليات (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مستشار قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

التقديم على وظائف مصفاة شركة ساتورب:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا)



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