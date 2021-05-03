وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي في القريات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، على مسمى “فني محاسبة/ مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة القريات.

شروط وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف متاحة للخليجيين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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