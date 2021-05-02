32 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية في مدينة تبوك.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي سمعيات.

– أخصائي أطفال.

– طبيب بيطري.

– فني أشعة فوق صوتية (عدد 3 وظائف).

– طبيب مقيم باطنة (عدد وظيفتين).

– استشاري الغدد الصماء.

– فني تخدير.

– مساعد طبيب أسنان (عدد 3 وظائف).

– أخصائي علاج طبيعي (عدد 5 وظائف).

– مثقف صحي (عدد 3 وظائف).

– أخصائي علاج تنفسي (عدد 11 وظيفة).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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