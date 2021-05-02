شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة في شركة ياسرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف إدارية شاغرة في شركة ياسرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:
وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدقق داخلي أول.
– محلل خزينة أول (عدد وظيفتين).
التقديم على وظائف شركة ياسرف:
وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
شارك الخبر
شارك الخبر