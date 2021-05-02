وظائف إدارية شاغرة في شركة ياسرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدقق داخلي أول.

– محلل خزينة أول (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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