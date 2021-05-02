وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مقدر أول.

– أخصائي/ مهندس معماري وتخطيط.

– مدير الاتصالات.

– عالم بيانات رئيسي.

– مدير الإنتاج/ التقنيات الرقمية المعرفية.

– مهندس تصميم كهربائي/ خدمات البناء.

– مهندس رئيسي/ مراقبة الشبكة الدقيقة والحماية.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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