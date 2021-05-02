وظائف إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التراخيص: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد).

– أخصائي حوكمة تقنية الأعمال: شهادة البكالوريوس في إحدى تخصصات الحاسب الآلي، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير وحدة التقنية المالية/ إدارة تطوير السياسات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، إدارة نظم المعلومات، القانون)، أو في تخصص التخصصات ذات الصلة.

– أخصائي مكتب إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في مجال الأعمال، أو مجال مرتبط بتقنية المعلومات.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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