وظائف بعدة تخصصات لدى شركة التصنيع الوطنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

المسميات الوظيفية

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي الإعفاءات والتقارير (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، هندسة النظم، سلسلة التوريد، نظم المعلومات الإدارية)، ومدير عمليات الخدمات المالية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

التقديم على الوظائف

وتشمل الوظائف: أخصائي أول/ المواد الاستهلاكية (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وللتقديم على الوظائف ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من (هنــــــــا) .

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