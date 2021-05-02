13 #وظيفة هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة نوماك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم الكهرباء.

– مهندس التخطيط وضمان الجودة.

– مسؤول خدمات التوربينات البخارية.

– مسؤول المشتريات.

– مهندس طاقة/ كهرباء.

– مهندس مراقبة الحالة.

– رئيس القسم الميكانيكي.

– فني لحام.

– أمين المخزن.

– فني ميكانيكا.

– مخطط الصيانة.

– فني معدات.

– مشرف لوجستي.

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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