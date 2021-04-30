وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة آركو للاستقدام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة آركو للاستقدام، المتخصصة في مجال خدمات العمالة والتوظيف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي موارد بشرية.

– مهندس نظم.

– سكرتير تنفيذي.

– مدير سكن.

– مسؤول علاقات العملاء.

– مدير علاقات دولية.

– موظف استقبال.

– مشرف علاقات حكومية.

التقديم على وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر