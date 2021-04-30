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#وظائف إدارية شاغرة في شركة السعودية للتموين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

#وظائف إدارية شاغرة في شركة السعودية للتموين

للعمل بفروعها في مدينة الدمام

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مدير تطوير الأعمال”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

شروط وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للجنسين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يونيو 2021م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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