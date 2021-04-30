وظائف إدارية شاغرة في شركة السعودية للتموين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مدير تطوير الأعمال”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

شروط وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للجنسين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يونيو 2021م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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