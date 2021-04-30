وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول المشتريات اللوجستية (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مركز البيانات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو أي مجال تقني ذي الصلة.

– مسؤول/ شريك أعمال الموارد البشرية (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

التقديم على وظائف شركة التصنيع:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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