وظائف شاغرة في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي علاج إشعاعي (عدد 3 وظائف).

– أخصائي أول فيزياء طبية (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 29 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر