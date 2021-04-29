وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مدير المشاريع الخاصة”؛ وذلك للعمل بفرع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.

شروط وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر